Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 8 बजे से करहल रोड स्थित उपवन जैन मंदिर में दसलक्षण पर्व का आयोजन।

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स्वास्थ्य शिविर

- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा।



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भजन-कीर्तन



- शाम 7 बजे से मोहल्ला छपट्टी स्थित इकलिंगी महादेव मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।





दसलक्षण पर्व