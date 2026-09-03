Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 03 Sep 2026 11:35 PM IST
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा
- सुबह 10 बजे करहल चौराहे से योगीराज श्रीकृष्ण की शोभायात्रा निकाली जाएगी।
- कस्बा भोगांव में सुबह 10 बजे पुरानी आलू मंडी से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा का शुभारंभ होगा।
शिव महापुराण कथा
- दोपहर 2 बजे से कस्बा कुरावली में शिव महापुराण कथा का आयोजन
भजन-कीर्तन
- शाम 6 बजे द्वारकाधीश मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे करहल चौराहे से योगीराज श्रीकृष्ण की शोभायात्रा निकाली जाएगी।
- कस्बा भोगांव में सुबह 10 बजे पुरानी आलू मंडी से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा का शुभारंभ होगा।
शिव महापुराण कथा
- दोपहर 2 बजे से कस्बा कुरावली में शिव महापुराण कथा का आयोजन
भजन-कीर्तन
- शाम 6 बजे द्वारकाधीश मंदिर में भजन-कीर्तन का आयोजन।