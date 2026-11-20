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दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद

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सिद्धचक्र महोत्सव

- सुबह 8 बजे से भोगांव के श्री पार्श्वनाथ जिनालय में सिद्धचक्र महोत्सव का आयोजन।

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वार्षिकोत्सव

- सुबह 9 बजे से भोगांव के पीपल मंडी समीप स्थित मंदिर में आर्य समाज के वार्षिकोत्सव का आयोजन।

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क्रिकेट

- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स के बीच मैच खेला जाएगा।

- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में माही क्रिकेट क्लब और रॉयल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।

श्रीमद्भागवत कथा-