Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 20 Nov 2026 01:54 AM IST
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श्रीमद्भागवत कथा-
दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
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सिद्धचक्र महोत्सव
- सुबह 8 बजे से भोगांव के श्री पार्श्वनाथ जिनालय में सिद्धचक्र महोत्सव का आयोजन।
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वार्षिकोत्सव
- सुबह 9 बजे से भोगांव के पीपल मंडी समीप स्थित मंदिर में आर्य समाज के वार्षिकोत्सव का आयोजन।
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क्रिकेट
- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स के बीच मैच खेला जाएगा।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में माही क्रिकेट क्लब और रॉयल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।
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दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन। संवाद
सिद्धचक्र महोत्सव
- सुबह 8 बजे से भोगांव के श्री पार्श्वनाथ जिनालय में सिद्धचक्र महोत्सव का आयोजन।
वार्षिकोत्सव
- सुबह 9 बजे से भोगांव के पीपल मंडी समीप स्थित मंदिर में आर्य समाज के वार्षिकोत्सव का आयोजन।
क्रिकेट
- सुबह 9 बजे से रॉयल प्रीमियर लीग में मैनपुरी फॉल्कंस और मैनपुरी चार्जर्स के बीच मैच खेला जाएगा।
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में माही क्रिकेट क्लब और रॉयल क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।