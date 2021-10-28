फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Husband accused of life-threatening attack on wife; referred to PGI Saifai.

Mainpuri News: पत्नी पर जानलेवा हमले का आरोप, पति पीजीआई सैफई रेफर

Tue, 13 Oct 2026 12:02 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 13 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Husband accused of life-threatening attack on wife; referred to PGI Saifai.
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर कॉलोनी निवासी एक युवक को घायल अवस्था में सोमवार शाम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने पत्नी पर घरेलू विवाद में जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। घायल को पीजीआई रेफर किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को मेमो भेजा है। थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक सैनिक हैं। उनकी पत्नी बच्चों के साथ कोतवाली क्षेत्र में रह रही हैं। चाचा की मृत्यु की सूचना पर युवक 9 अक्तूबर को घर आए थे। सोमवार शाम पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पत्नी ने धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई सैफई रेफर किया गया है। युवक के पिता ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जब वह मौके पर पहुंचे तो बेटा लहूलुहान हालत में मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed