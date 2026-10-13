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Mainpuri News: मध्यस्थता अभियान 3.0 को सफल बनाने पर जोर

Tue, 13 Oct 2026 12:20 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:20 AM IST
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Emphasis on making Mediation Campaign 3.0 a success
मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नूतन चौहान की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मध्यस्थों के साथ सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मध्यस्थता अभियान 3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार और सफल क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी मध्यस्थों को निर्देशित किया कि वे आपसी सहमति से वादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए प्रभावी प्रयास करें। कहा कि मध्यस्थता विवादों के समाधान का एक अत्यंत सरल, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। मध्यस्थता प्रणाली अपनाने से न केवल न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या में कमी आती है बल्कि पक्षकारों के बहुमूल्य समय और धन की भी बचत होती है। संवाद
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