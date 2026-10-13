Mainpuri News: सीएचसी प्रसव लापरवाही, डिप्टी सीएमओ ने लिए बयान

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मामले में पीड़िता की मां ने जिलाधिकारी से शिकायत की। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी। घटना से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से प्रसारित हो गया। जानकारी सामने आने के बाद सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ को जांच के निर्देश दिए। उन्हें तीन दिन के भीतर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएमओ सुरेंद्र कुमार कुरावली पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पीड़िता और उसके परिजन के बयान दर्ज किए। इसके बाद वे सीएचसी गए। वहां उन्होंने स्टाफ नर्स से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली है। विज्ञापन

मामले में पीड़िता की मां ने जिलाधिकारी से शिकायत की। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी। घटना से संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से प्रसारित हो गया। जानकारी सामने आने के बाद सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ को जांच के निर्देश दिए। उन्हें तीन दिन के भीतर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। डिप्टी सीएमओ सुरेंद्र कुमार कुरावली पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पीड़िता और उसके परिजन के बयान दर्ज किए। इसके बाद वे सीएचसी गए। वहां उन्होंने स्टाफ नर्स से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली है।

मैनपुरी। कुरावली सीएचसी पर छह अक्तूबर की रात एक गर्भवती महिला को प्रसव कराने के बजाय बाहर निकाल दिया गया था। महिला के परिजन ने स्टाफ नर्स पर धमकाने और प्रसव के नाम पर पांच हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ सोमवार को जांच करने पीड़िता के घर पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़िता के परिजन के बयान दर्ज किए हैं।