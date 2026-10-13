फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Complaint regarding the installation of a door facing the fields.

Mainpuri News: खेत की तरफ दरवाजा लगाने की शिकायत

Tue, 13 Oct 2026 12:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
Complaint regarding the installation of a door facing the fields.
दन्नाहार। थाना क्षेत्र के गांव नगला कुंजी निवासी अशोक कुमार ने जिलाधिकारी से गांव के ही लोगों पर अपने खेत की तरफ दरवाजा लगाने की शिकायत की है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी घिरोर से जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि रेलवे स्टेशन रोड वंशीपुरम में रह रहे हैं। उनके खेत पर कब्जा करने की नीयत से गांव के ही कुछ लोगों ने रातों-रात दीवार में उनके खेत की तरफ दरवाजा लगा दिया है। लेखपाल कमल यादव ने बताया कि दोनों पक्ष जमीन पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। दोनों से जगह के अभिलेख मांगे गए हैं। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed