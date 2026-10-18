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Mainpuri News: हैंडबॉल के ट्रायल में प्रतिभा दिखाएंगी बालिकाएं

Sun, 18 Oct 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:49 PM IST
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Girls will showcase their talent at the handball trials.
मैनपुरी। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 28 से 31 अक्तूबर तक झांसी में प्रदेशीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिभाग करने के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 23 अक्तूबर को जनपदीय ट्रायल आयोजित होंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि जनपदीय ट्रायल पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में होंगे। इसमें जिले की महिला खिलाड़ी खेल प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करेंगी। ट्रायल के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपदीय ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को 24 अक्तूबर को आगरा के एकलव्य स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। यहां खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आगरा मंडल की टीम के लिए चयन किया जाएगा।
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