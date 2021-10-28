Mainpuri News: क्विज प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई बौद्धिक प्रतिभा

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मैनपुरी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में भगवान चित्रगुप्त जयंती समारोह की शुरुआत हुई। पहले दिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चंद्रमोहन सक्सेना ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की जयंती ज्ञान, विवेक और शिक्षा के महत्व को समझने का अवसर है। जिलाध्यक्ष राजीव कुलश्रेष्ठ ने कहा कि महासभा नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. नूपुर सिन्हा ने भी ऐसे आयोजनों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रतियोगिता में 30 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रमोद सक्सेना, प्रभात सिन्हा, पंकज सक्सेना, राजू सक्सेना रंगशाला, अमित जौहरी, विकास कुलश्रेष्ठ, रजत सक्सेना, अंकिता सक्सेना, शोभा हजेला, कुसुमलता श्रीवास्तव, हिमालय राज प्रधान आदि मौजूद रहे।