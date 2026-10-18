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Mainpuri News: कंस वध और रुक्मिणी विवाह का सुनाया प्रसंग

Sun, 18 Oct 2026 11:57 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sun, 18 Oct 2026 11:57 PM IST
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Narrated the episodes of the slaying of Kamsa and the marriage of Rukmini.
नवीगंज। नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ के छठवें दिन रविवार को भगवान श्रीकृष्ण की महा रासलीला, मथुरा गमन, कंस वध और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग कथाव्यास बृजनेश माधव शास्त्री ने सुनाया। उन्होंने कहा कि महारास जीव और ब्रह्म के पावन मिलन का प्रतीक है। इसको सांसारिक दृष्टि से परे केवल निष्काम भक्ति और पवित्र प्रेम से ही समझा जा सकता है। कथा में भगवान श्रीकृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग सुनाया गया। पंडाल में झांकी सजाई गई। इस मौके पर आयोजक अजय बाथम, सरनाम राजपूत आदि मौजूद रहे।
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