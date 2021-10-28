फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   FIR registered in case of illegal construction on land

Mainpuri News: जमीन पर अवैध निर्माण मामले में प्राथमिकी दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
FIR registered in case of illegal construction on land
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के मौजा अगौंथा स्थित एक जमीन का विवाद गहराता जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक की अदालत के स्थगन आदेश के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। शिकायतकर्ता जगदीश सिंह ने बताया कि सड़क किनारे स्थित बेशकीमती जमीन पर विपक्षी लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक और उपजिलाधिकारी ने मौके पर जाकर काम रोकने की हिदायत दी थी, इसके बावजूद दुकानों का निर्माण जारी है। 17 अक्तूबर को जब उनका बेटा और नाती मौके पर स्थिति देखने गए और वीडियो बनाने लगे। तब उनके साथ अभद्रता करते हुए हमला करने की कोशिश की गई। जगदीश ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 22 अक्तूबर को है। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed