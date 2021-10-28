Mainpuri News: सेवानिवृत्त दरोगा के पुत्र की सड़क हादसे में मौत

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बिछवां। सुल्तानगंज ब्लॉक के पास शनिवार देर रात एक सेवानिवृत्त दरोगा के पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक खाना लेने के लिए ढाबे पर जा रहा था। पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। थाना क्षेत्र के गांव नगला धुरा निवासी सेवानिवृत्त दरोगा नरेंद्र यादव का 19 वर्षीय पुत्र योगेंद्र उर्फ मोनू शनिवार रात करीब 9:30 बजे बाइक से ढाबे पर खाना लेने गया था। करीब 15 मिनट बाद परिजन को सूचना मिली कि योगेंद्र को किसी वाहन ने टक्कर मार दी है। परिजन घटनास्थल ब्लॉक सुल्तानगंज के पास पहुंचे, पुलिस भी मौके पर आ चुकी थी। पुलिस ने शव को जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी भेजा। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कब्जे में लिए हैं।