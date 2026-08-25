Mainpuri News: बिजली चोरी की पांच के खिलाफ प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 25 Aug 2026 11:33 PM IST
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मैनपुरी। बिजली निगम और विजिलेंस टीम ने मंगलवार देर शाम किशनी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। पांच उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया। सभी के खिलाफ विद्युत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि दाउदपुर रोड कुसमरा निवासी सचिन, इटावा रोड निवासी गौरव और सकतपुर निवासी कमलादेवी को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया। इनके खिलाफ विद्युत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, चोरी करने के मामले में दो अन्य उपभोक्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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