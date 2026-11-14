यूपी: नाबालिग बेटी की गोली मारकर हत्या, पुलिस को लाश भी न मिली; पिता ने इसलिए रंगे खून से हाथ

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उप निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि गांव नादऊ में एक किशोरी के अचानक लापता हो जाने और हत्या की चर्चा हो रही थी। इस पर बीट सिपाही से जांच कराई गई तो पता चला कि 17 अक्तूबर की दोपहर करीब तीन बजे भुवनेश उर्फ शीटू अपनी 15 वर्ष की पुत्री पलक की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसी दिन शाम को उसके शव को भी जला दिया है। कुछ साथियों के साथ हत्या को छिपाने के लिए शव को जलाकर साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं गांव में चर्चा शुरू हुई तो वह दिवाली से पहले ही पशु आदि बेचकर कहीं चला गया है। घटना के संबंध में गांव के राहुल से पूछताछ की गई। उसने बताया कि उस दिन अपने घर के पास ही बैठा था, तभी छोटू दौड़ता आया और बोला कि पलक गिरकर घायल हो गई है। उसे अस्पताल लेकर जाना है।भुवनेश उर्फ शीटू के घर पहुंचा तो वहां कुछ महिला-पुरुष पहले से खड़े थे। शीटू की बेटी जमीन पर पड़ी थी और बहुत सारा खून बह रहा था। तब शीटू के साथ गाड़ी से लड़की को लेकर सैफई जाने लगे। करहल से आगे शीटू ने किसी से फोन पर कहा कि यदि गोली लगी हो तो सैफई में एडमिट होने में दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी तरफ से बोल रहे व्यक्ति ने कहा कि एडमिट होने में दिक्कत नहीं पुलिस को सूचना दी जाएगी। तब भुवनेश ने गाड़ी लौटाकर वापस चलने को कहा था। शीटू ने गांव पहुंचने के बाद बेटी के शव को जला दिया। उसे बाद में पता चला कि शीटू ने बेटी की गोली मारकर हत्या की है। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि पिता ने ही बेटी की हत्या की है। पुलिस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करेगी।