Mainpuri News: पूर्व सैनिकों ने जमीन पर कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी से

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मैनपुरी। छिबरामऊ थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर निवासी पूर्व सैनिक विश्राम सिंह सोमवार को कन्नौज के पूर्व सपा सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष नंद सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपनी 17 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि किशनी क्षेत्र के गांव गणेशपुर के मौजा अर्जुनपुर में 17 बीघा जमीन खरीदी थी लेकिन दाखिल खारिज होने के बाद भी गांव गणेशपुर के कुछ अराजक तत्व लोग कब्जा किए हुए हैं। जिलाधिकारी से उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर कब्जा दिलाने की मांग की है।