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मैनपुरी। यूपीएमएसपी बोर्ड और यू-डाइस प्लस पोर्टल पर विद्यार्थियों की संख्या में अंतर मिलने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने सख्ती दिखाई है। डीआईओएस सतीश कुमार ने किशनी तहसील क्षेत्र के 82 कॉलेजों को नोटिस जारी कर विद्यार्थियों की संख्या का मिलान कर विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शुक्रवार तक सुधार नहीं होने पर संबंधित विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनपद के सभी राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे कक्षा नौ, 10, 11 और 12 के विद्यार्थियों की संख्या का यूपीएमएसपी बोर्ड और यूडाइस प्लस पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से तत्काल मिलान करें। दोनों पोर्टलों पर विद्यार्थियों की संख्या में प्रदर्शित अंतर की जांच कर आवश्यक संशोधन अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा गया है। डीआईओएस ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या के कारण संशोधन नहीं हो पा रहा है तो इसकी जानकारी तत्काल विभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी तय की जाएगी।