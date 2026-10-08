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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Crowd of farmers surges for fertilizer; commotion ensues.

Mainpuri News: खाद के लिए उमड़ी किसानों की भीड़, हंगामा

Thu, 08 Oct 2026 11:26 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 08 Oct 2026 11:26 PM IST
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Crowd of farmers surges for fertilizer; commotion ensues.
फोटो 12 साधन सहकारी समिति मधन पर खाद लेने को जमा किसान। संवाद
औंछा। मधन स्थित साधन सहकारी समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए बृहस्पतिवार को ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। खाद वितरण के लिए टोकन बांटने की व्यवस्था फेल हो गई। इस दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस भी भीड़ को काबू नहीं कर सकी।
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खाद लेने के लिए सुबह से ही ग्रामीण समिति परिसर में पहुंचने लगे और लंबी लाइनें लग गईं। इससे खाद वितरण की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ग्रामीणों को खाद उपलब्ध कराने के लिए समिति की ओर से टोकन बांटे जा रहे थे। इसके बाद भी किसानों में खाद के लिए धक्का-मुक्की होने लगी। इस वजह से वितरण का कार्य रोकना पड़ा। समिति परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। किसान सुनील, अनिल, प्रदीप, संतोष का कहना था कि खाद वितरण के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए।
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समिति पर खाद वितरण के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। तभी ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की और हंगामा शुरू हो गया। खाद वितरण में सहयोग कर रहे सचिव संजय कुमार कोठिया भी भीड़ की धक्का-मुक्की के शिकार हो गए। इस कारण खाद का वितरण रोकना पड़ा।
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प्रवीण कुमार, सचिव गोदाम
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