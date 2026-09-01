Mainpuri News: हजारा नहर के बंबे से 100 बीघा फसल रहती जलमग्न

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दन्नाहार। तहसील सदर के ग्राम टिंडोली और बरौली में हजारा नहर से निकले बंबे के पानी से जलभराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टिंडोली निवासी अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि हजारा नहर से निकला बंबा नगरिया, सीतापुर, रुस्तमपुर होकर गुजरता है। नगरिया व सीतापुर के कुछ किसानों ने बंबे को काटकर सिंचाई की जाती है। इसे बाद में बंद नहीं किया जाता। दिन-रात पानी बहने से टिंडोली व बरौली मौजे की लगभग 100 बीघा कृषि भूमि दिसंबर माह तक डूबी रहती है। जलभराव के कारण किसान धान, बाजरा, मक्का की फसल नहीं कर पाते हैं। गेहूं की बोआई में देरी होती है। उन्होंने समस्या का समाधान कराने की मांग की है। संवाद