Mainpuri News: क्रिकेट छात्रावास के खिलाड़ी शौर्य सिंह का प्रदेश टीम में चयन

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जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 11 से 17 नवंबर तक अंडर-19 स्कूल्स नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया गया है। इसमें क्रिकेट छात्रावास के मध्यम गति के तेज गेंदबाज शौर्य सिंह को भी जगह मिली है। विज्ञापन

वह प्रशिक्षक अमित यादव के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। शौर्य की उपलब्धि पर क्रिकेट प्रशिक्षक अमित यादव, खेलो इंडिया प्रशिक्षक सुरेंद्र यादव, हॉकी प्रशिक्षक संजीव कुमार और लिपिक दीपांशु ने बधाई दी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 11 से 17 नवंबर तक अंडर-19 स्कूल्स नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया गया है। इसमें क्रिकेट छात्रावास के मध्यम गति के तेज गेंदबाज शौर्य सिंह को भी जगह मिली है।वह प्रशिक्षक अमित यादव के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। शौर्य की उपलब्धि पर क्रिकेट प्रशिक्षक अमित यादव, खेलो इंडिया प्रशिक्षक सुरेंद्र यादव, हॉकी प्रशिक्षक संजीव कुमार और लिपिक दीपांशु ने बधाई दी है।

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मैनपुरी। पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के क्रिकेट छात्रावास के खिलाड़ी शौर्य सिंह का प्रतिभा के दम पर उत्तर प्रदेश की अंडर-14 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित होने वाली अंडर-19 स्कूल्स नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।