Mainpuri News: कीटनाशक मिला पानी पीने से बिगड़ी हालत

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बेवर। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम नगला ठकुरी में खेतों पर काम कर रहे किसान ने प्यास लगने पर गलती से बाल्टी में रखा कीटनाशक मिला पानी पी लिया। पानी पीते ही किसान की तबीयत बिगड़ गई। लोग सीएचसी बेवर लेकर आए। वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सोबरन सिंह निवासी नगला ठकुरी शुक्रवार को खेतों पर काम करने गए थे। प्यास लगने पर पड़ोस में ही खेत में रखी बाल्टी में पानी और कीटनाशक मिला हुआ था, जिसे पानी समझकर पी लिया।