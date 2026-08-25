Mainpuri News: सड़क हादसे में पीआरडी कर्मी की मौत

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मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में मंगलवार शाम को साइकिल से घर जा रहे पीआरडी कर्मी को पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है। एलाऊ क्षेत्र के गांव मधुपुरी निवासी 42 वर्षीय पुष्पराज सिंह पीआरडी में कर्मचारी थे। मंगलवार शाम करीब चार बजे वह एलाऊ चौराहे के पास ड्यूटी खत्म कर साइकिल से गांव जा रहे थे। तभी मधुपुरी गांव के मोड़ पर पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में पुष्पराज घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, वहां जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। एलाऊ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है।