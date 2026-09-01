Mainpuri News: पड़ोसी जनपद में स्वाइन फ्लू की मौत के बाद जागा प्रशासन

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स्वाइन फ्लू को लेकर जिले में बचाव की तैयारियां धीमी नजर आ रही हैं। पड़ोसी जनपद फिरोजाबाद, एटा और कासगंज में मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। अब तक मैनपुरी में जांच भी शुरू नहीं हो सकी थी। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिली कि पड़ोसी जनपद फिरोजाबाद में स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। मंगलवार की दोपहर को जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए 200 वॉइल उपलब्ध कराई गईं। जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब के प्रभारी नर सिंह राठौर ने बताया कि वॉइल प्राप्त हो चुकी हैं। बुधवार से जिले में संदिग्धों की जांच शुरू होगी।सैफई मेडिकल कॉलेज भेजे जाएंगे नमूनेजनपद की पैथोलॉजी में स्वाइन फ्लू की जांच की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो नमूने लिए जाएंगे वे जांच के लिए मेडिकल कॉलेज सैफई भेजे जाएंगे। कन्फर्म जांच में करीब तीन दिन लगेंगे। विभाग नमूने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में जुट गया है।जिला अस्पताल में बेड फुल, टेबल पर मरीजमौसम में बदलाव के साथ ही जिले में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। मंगलवार को महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देखी गई। यहां बेड फुल होने के कारण मरीजों को टेबल पर लिटाया गया। इमरजेंसी में सबसे अधिक दिक्कत मरीजों को क्रिटिकल केयर यूनिट में स्थानांतरित किए जाने में हो रही है। मंगलवार को इमरजेंसी में मरीजों के समय से क्रिटिकल केयर यूनिट में न भेजने के कारण यहां समस्याएं पैदा हुईं। सीएमएस डॉ. राज सिंह का कहना था कि इमरजेंसी से मरीजों को यूनिट भेजने के लिए एंबुलेंस लगाई गईं हैं।