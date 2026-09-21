Mainpuri News: कागजों में 38 छात्रों का पंजीकरण, उपस्थिति शून्य

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मैनपुरी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सोमवार को परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया। एक स्कूल में फाइलों में 38 छात्र-छात्राएं पंजीकृत मिले लेकिन एक भी बच्चा उपस्थित नहीं मिला। बीएसए ने प्रधानाध्यापक सहित पूरे स्टाफ को चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं अन्य स्कूलों में भी कम छात्र उपस्थिति पर प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को चेतावनी दी है। बीएसए सुबह दस बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय कछपुरा पहुंचे, यहां 135 नामांकित छात्रों में से केवल 76 उपस्थित मिले। अधिकारी ने अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कछपुरा विद्यालय में छात्रों के साथ मध्याह्न भोजन भी किया। करहल विकास खंड के मानिकपुर भटोहा विद्यालय में सहायक अध्यापिका अमिता शिक्षक डायरी नहीं दिखा सकीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला सभा में 38 में से 21 छात्र उपस्थित थे। यहां प्रधानाध्यापक अरुण कुमार और उपदेश कुमार भी शिक्षक डायरी नहीं दिखा पाए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन का नमूना भी नहीं रखा गया था। प्राथमिक विद्यालय पडरी में 38 नामांकित छात्रों में से एक भी उपस्थित नहीं मिला। अनियमितताएं मिलने पर प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।