फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Youth abducted and forced into making an objectionable video; FIR registered.

Mahoba News: युवक का अपहरण कर बनाएं आपत्तिजनक वीडियो, प्राथमिकी

Mon, 02 Nov 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Youth abducted and forced into making an objectionable video; FIR registered.
महोबा। साप्ताहिक बाजार में हवाई फायरिंग के मामले में आरोपियों को पकड़ने में भूमिका निभाने वाले युवक को अगवाकर मारपीट करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर दो लाख रुपये मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि रुपये न देने पर वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी गई। एसपी शशांक सिंह के निर्देश पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन

थाना खरेला के जरौली निवासी शैलेंद्र कुमार राजपूत ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। बताया कि वह बाजार समिति का सदस्य है। आठ अक्तूबर को गांव के साप्ताहिक बाजार में बल्लायं निवासी भूपेंद्र, अनघौरा निवासी पुष्पेंद्र व गौरहारी निवासी नरेंद्र ने गुंडागर्दी करते हुए दो बार हवाई फायरिंग की थी। बाजार समिति के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए उनका रिवाल्वर छीन लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को रिवाल्वर सौंपकर तहरीर दी गई लेकिन 20 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

आरोप है कि 28 अक्तूबर को चरखारी से बाइक से साथी के साथ लौटते समय तीनों ने रास्ते में घेरकर उसे कार में डाल लिया। बाद में बेरहमी से मारपीट की और कार के नीचे उतरवाकर सिर रखकर पैर पड़वाए। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने कहा कि रिवाल्वर व शिकायती पत्र पुलिस को देने में उनका एक लाख रुपये खर्च हुआ है इसलिए दो लाख रुपये देने होंगे। रुपये न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बताया कि 29 अक्तूबर को थाने में तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और तहरीर बदलने को कहा गया। सीओ रविकांत गोंड ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed