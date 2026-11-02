Mahoba News: युवक का अपहरण कर बनाएं आपत्तिजनक वीडियो, प्राथमिकी

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थाना खरेला के जरौली निवासी शैलेंद्र कुमार राजपूत ने एसपी को शिकायती पत्र दिया। बताया कि वह बाजार समिति का सदस्य है। आठ अक्तूबर को गांव के साप्ताहिक बाजार में बल्लायं निवासी भूपेंद्र, अनघौरा निवासी पुष्पेंद्र व गौरहारी निवासी नरेंद्र ने गुंडागर्दी करते हुए दो बार हवाई फायरिंग की थी। बाजार समिति के सदस्यों ने तत्परता दिखाते हुए उनका रिवाल्वर छीन लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को रिवाल्वर सौंपकर तहरीर दी गई लेकिन 20 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।आरोप है कि 28 अक्तूबर को चरखारी से बाइक से साथी के साथ लौटते समय तीनों ने रास्ते में घेरकर उसे कार में डाल लिया। बाद में बेरहमी से मारपीट की और कार के नीचे उतरवाकर सिर रखकर पैर पड़वाए। इस दौरान आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने कहा कि रिवाल्वर व शिकायती पत्र पुलिस को देने में उनका एक लाख रुपये खर्च हुआ है इसलिए दो लाख रुपये देने होंगे। रुपये न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बताया कि 29 अक्तूबर को थाने में तहरीर देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और तहरीर बदलने को कहा गया। सीओ रविकांत गोंड ने बताया कि तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।