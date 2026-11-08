Mahoba News: मां लक्ष्मी-गणेश और सरस्वती का पूजन कर मांगी कृपा

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दिवाली पर धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के साथ बुद्धि-विवेक के देवता भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। धार्मिक, पौराणिक और व्यावहारिक तौर पर दिवाली पर धन, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक हैं। दिवाली पर माता लक्ष्मी का भगवान श्रीगणेश के साथ पूजन का विधान है। भगवान श्रीगणेश को माता लक्ष्मी का दत्तक पुत्र माना जाता है।लक्ष्मी-गणेश के पूजन के साथ ही दीप प्रज्ज्वलित किए गए। प्रसाद पान के बाद लोगों ने दीयों को घर के मंदिर के साथ ही प्रमुख स्थानों पर लगाया। लोगों ने घर की मुंडेर पर दीयों के साथ ही मोमबत्ती और बिजली वाली झालरों से घरों को जगमग किया। बच्चों के साथ बड़ों ने भी आतिशबाजी की। आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी करने वाले रॉकेट के साथ ही बच्चों ने फुलझड़ी छुड़ाकर दिवाली मनाई।