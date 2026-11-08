Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Medical colleges will now also offer an MD program in Microbiology.

Mahoba News: मेडिकल कॉलेज में अब माइक्रोबॉयोलाॅजी में भी एमडी की होगी पढ़ाई

Sun, 08 Nov 2026 07:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:31 PM IST
विज्ञापन
Medical colleges will now also offer an MD program in Microbiology.
हरदोई। जनपद के मेडिकल कॉलेज में अब एमडी की पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा। मेडिकल कॉलेज को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की तीन सीटों की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही संस्थान में एमडी की पढ़ाई के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे। चालू शैक्षिक सत्र से ही स्वीकृत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज में ह्यूमन फिजियोलॉजी और सामुदायिक चिकित्सा विषय पर एमडी की पढ़ाई शुरू कराई जा चुकी है। दोनों विषयों की तीन-तीन सीटों पर शैक्षिक सत्र में पढ़ाई शुरू करने के बाद अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भी स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तीन सीटें मिलने से अब यहां एमडी के विद्यार्थियों को अध्ययन और शोध का अवसर मिलेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर शिक्षा का भी विस्तार होगा।
विज्ञापन

प्राचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि एनएमसी से मिली अनुमति संस्थान के शैक्षणिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एमडी पाठ्यक्रम शुरू होने से न केवल विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे बल्कि मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन से संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सकों और शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी काम होगा। इससे मेडिकल कॉलेज की शैक्षणिक पहचान मजबूत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed