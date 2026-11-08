Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Husband used to harass wife over lack of children; her family alleges murder

Mahoba News: संतान न होने पर पति करता था प्रताड़ित, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

Sun, 08 Nov 2026 07:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 07:32 PM IST
विज्ञापन
Husband used to harass wife over lack of children; her family alleges murder
हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के चांद बेहटा मोहल्ले में महिला के फंदे पर लटकने के मामले में रविवार को कन्नौज से आए मायके पक्ष ने सुसराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने पति पर 18 साल बाद भी संतान न होने का ताना देकर मारपीट करने की बात कही। साथ ही जबरन शराब पिलाकर प्रताड़ित करने का दावा भी किया है। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

मोहल्ला चांद बेहटा निवासी मनोरमा (41) का शव शनिवार को कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला था। उस समय घर में मौजूद गोद ली गई ऊपर कमरे में बेटी अवन्या नहाने के लिए जा रही थी। दरवाजा अंदर से बंद मिला तो उसने अपनी बुआ शिल्पी को बुलाया। दरवाजा खुलने पर मनोरमा फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुसराल वालों ने महिला के शराब के नशे में फंदा लगाकर जान देने की बात कही है।
विज्ञापन

महिला के मौत की जानकारी परिजनों ने महिला के मायके कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र के नादेमऊ निवासी परिजनों को दी। रविवार को मोर्चरी में मृतका मनोरमा की मां रन्नो देवी ने आरोप लगाया कि शादी के 18 साल बाद भी संतान न होने पर पति ओमेंद्र उनकी बेटी को लगातार ताने देता था। उसके साथ मारपीट करता था और जबरन शराब पिलाकर प्रताड़ित करता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रन्नो देवी का आरोप है कि ससुराल वालों ने षड़यंत्र कर मनोरमा की हत्या की और घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मायके पक्ष की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed