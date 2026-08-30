फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   You can travel from Banda to Prayagraj via Fatehpur.

Mahoba News: बांदा से फतेहपुर होकर जा सकते हैं प्रयागराज

Sun, 30 Aug 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
You can travel from Banda to Prayagraj via Fatehpur.
बांदा से फतेहपुर होकर जा सकते हैं प्रयागराज
विज्ञापन

महोबा। जनपद चित्रकूट में आई बाढ़ को लेकर महोबा पुलिस ने लोगों से यात्रा में सावधानी की अपील की है। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि जनपद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी पर स्थित पुल का एक हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित है। पुल की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा होने में लगभग चार से पांच घंटे का समय लगने की संभावना है। वर्तमान में छोटे वाहन, चार पहिया, बाइक आदि को धीमी गति से सावधानीपूर्वक पुल पार कराया जा रहा है। पुल की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ करा दिया जाएगा। पुल के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित मार्ग पर अनावश्यक यात्रा से बचें। महोबा से चित्रकूट व प्रयागराज के लिए इस मार्ग से जाने वाले वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग के रूप में बांदा-फतेहपुर-प्रयागराज मार्ग का प्रयोग करें। ताकि, असुविधा न हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed