Mahoba News: गोष्ठी में महिलाओं को बताए हक और अधिकार

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बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के तरीके

महोबा। शहर के रामकथा मार्ग स्थित सेल्फ डिफेंस अकादमी में कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें प्रशिक्षिका प्रियांशी आर्या ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए। उन्होंने कॉलेज आने-जाने के दौरान यदि कोई शोहदा परेशान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है, इसके लिए पंच सिखाए। कहा कि छात्राएं उत्पीड़न होने पर चुप न रहें, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दें। बताया कि आगामी दिनों में छात्राओं को परंपरागत लाठी खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। (संवाद) विज्ञापन

बालिकाओं को सिखाए आत्मरक्षा के तरीकेमहोबा। शहर के रामकथा मार्ग स्थित सेल्फ डिफेंस अकादमी में कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें प्रशिक्षिका प्रियांशी आर्या ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके बताए। उन्होंने कॉलेज आने-जाने के दौरान यदि कोई शोहदा परेशान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है, इसके लिए पंच सिखाए। कहा कि छात्राएं उत्पीड़न होने पर चुप न रहें, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दें। बताया कि आगामी दिनों में छात्राओं को परंपरागत लाठी खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। (संवाद)

महोबा। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत शुक्रवार को जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। पुलिस टीमों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, गांव व कस्बा क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। भरोसा दिया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न व आपात स्थिति में पुलिस की ओर से त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। पुलिस टीमों ने महिलाओं को कानूनी अधिकार भी बताए। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 व मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं की जानकारी दी। (संवाद)