Mahoba News: तमंचों के साथ दो युवक गिरफ्तार

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महोबा। शहर कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से तमंचों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी बीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने हरी सिंह निवासी बीजानगर को शाहपहाड़ी मार्ग व गोपी कुशवाहा को डाकबंगला मैदान से पकड़ा। दोनों आरोपियों के पास से एक-एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई। (संवाद)