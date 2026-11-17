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महोबा। थाना महोबकंठ पुलिस ने पशु चोरी के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के पांच पशु बरामद हुए है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद भेजा। प्रभारी थानाध्यक्ष कन्हैयालाल के नेतृत्व में गठित टीम ने मंगलवार को कुआं खेड़ा गांव से छतरपुर-झांसी हाईवे जाने वाले मार्ग के पास घेराबंदी कर प्रकाश विश्वकर्मा निवासी सौरा और जसवंत सिंह निवासी तेरा, जनपद ललितपुर को गिरफ्तार किया। दोनों पशु चोरी के मामले में फरार थे।