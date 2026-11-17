विज्ञापन

डीएम प्रभास कुमार की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा महोबा और चरखारी की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने, संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।उन्होंने बताया कि आलेख्य मतदाता सूची मतदान केंद्रों, पदाभिहीत स्थलों, बीएलओ और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी सूची देखी जा सकती है। एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, आपत्ति के लिए फार्म-7 व संशोधन या स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8 भर सकते हैं। डीएम ने राजनीतिक दलों से बीएलए नियुक्त कर सूची उपलब्ध कराने और पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने की अपील की है। इस मौके पर एडीएम इंद्र नंदन सिंह समेत एसडीएम व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।