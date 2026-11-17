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महोबा राठ रोड निवासी देवेंद्र सोनी अधिवक्ता हैं जबकि उनकी पत्नी सीमा परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका हैं। देवेंद्र के अनुसार कस्बा बेलाताल के ड्योढ़ीपुरा स्थित पैतृक मकान में पिता बैजनाथ सोनी और मां रहते हैं। सोमवार को माता-पिता किसी काम से उनके पास आए थे। रात में दोनों यहीं रुक गए। इसी दौरान पैतृक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार सुबह वापस लौटने पर बैजनाथ को मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला और अंदर सामान बिखरा था।देवेंद्र ने बताया कि चोर 50 हजार रुपये, सोने के दो हार, एक चेन, चार चूड़ियां, दो मंगलसूत्र, झुमकी, बाला, छह अंगूठियां समेत करीब दो किलो चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। घटना की सूचना पर सीओ कुलपहाड़ अनिरुद्ध कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह, चौकी प्रभारी मलखान सिंह व एसओजी टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। सीओ का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।