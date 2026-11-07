Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Tractor overturns into a ditch while reversing; driver dies

Mahoba News: बैक करते समय ट्रैक्टर खंती में पलटा, चालक की मौत

Sat, 07 Nov 2026 10:43 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:43 PM IST
विज्ञापन
Tractor overturns into a ditch while reversing; driver dies
फोटो-18- कश्मीर। फाइल फोटो
हरपालपुर। कोतवाली क्षेत्र के दिउसीपुर में शनिवार दोपहर बैक करते समय ट्रैक्टर खंती में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। घटना से परिजन में कोहराम मच गया।
विज्ञापन

दिउसीपुर निवासी कश्मीर (32) खेती करते थे। भाई अनुज ने बताया कि शनिवार दोपहर कश्मीर ट्रैक्टर से खेत जोतकर वापस घर जा रहे थे। गांव के बाहर ही सड़क पर ट्रैक्टर बैक कर रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर अचानक खंती में पलट गया। कश्मीर ट्रैक्टर के नीचे दब गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। आनन फानन सीएचसी हरपालपुर ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी सुषमा और बेटी सुहावना है। हादसे का पता चलते ही परिजन बिलख पड़े। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि ट्रैक्टर खंती में पलटने से घटना हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed