Mahoba News: कल से 40 मिनट देरी से चलेगी खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी

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ट्रेन संख्या-19665 खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 28 सितंबर से तीन अक्तूबर तक खजुराहो रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से चलेगी। इसके अलावा मार्ग पर संचालित होने वाली अन्य गैर अनुसूचित ट्रेनों अथवा देरी से चल रही मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों को आवश्यकता अनुसार विनियमित किया जाएगा। उधर, झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि यात्री सफर करने से पहले राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली या हेल्पलाइन नंबर 139 से अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति की जांच आवश्यक करें। ताकि, यात्रा के दौरान दिक्कत न हो।

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महोबा। उत्तर-मध्य रेलवे झांसी मंडल की ओर से महोबा-खजुराहो रेल खंड पर स्थित नए बी-क्लास क्रॉसिंग स्टेशन राजनगर में कमीशन कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस तकनीकी कार्य के दौरान किसी भी ट्रेन के निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन या आंशिक समापन नहीं किया गया है।