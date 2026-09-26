Mahoba News: पीएमश्री स्कूल में बनेंगे विज्ञान और गणित गार्डन

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स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। विज्ञान गार्डन में सौरमंडल मॉडल से छात्र सूर्य और ग्रहों के बारे में जान सकेंगे। गणित गार्डन में कोण मॉडल से अलग-अलग कोण समझेंगे। दूरी मापक मॉडल से मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर व किलोमीटर के बारे में जानेंगे। कृत्रिम मानव मॉडल से शरीर के प्रमुख अंगों की जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक और दिशा टावर से यातायात संकेत व चारों दिशाओं की जानकारी दी जाएगी। बच्चे यहां मॉडल देखकर विज्ञान व गणित को आसानी से समझ सकेंगे। दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थी भी यहां भ्रमण कर सकेंगे।ये मॉडल होंगे खासविज्ञान और गणित गार्डन में सोलर सिस्टम, ट्रैफिक टावर, दिशा टावर, दूरी मापक, कोण प्रदर्शन, फिजिकल बैलेंस, अबेकस, एक्स-वाई जियोबोर्ड व कृत्रिम मानव के मॉडल लगाए जाएंगे। ड्रोन मॉडल से छात्र उसके प्रमुख हिस्सों और काम करने का तरीका समझेंगे। एआर चार्ट से मानव विकास और सौरमंडल की जानकारी दी जाएगी।