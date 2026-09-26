Mahoba News: अवैध खनिज परिवहन में पांच ट्रक पकड़े, प्राथमिकी दर्ज

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अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए जिले में आठ सदस्यीय टास्क समिति गठित है। एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय और सीओ रविकांत गोंड ने टीम का नेतृत्व किया। टीम ने 23 सितंबर को पत्थरमंडी कबरई में जांच अभियान चलाया था। खान निरीक्षक जितेश कुमार ने बताया कि राजस्व चोरी कर अवैध खनिज परिवहन हो रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

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महोबा। पत्थरमंडी कबरई में अवैध खनिज परिवहन का खेल जारी है। संयुक्त टीम की जांच के दौरान गिट्टी लदे पांच ट्रक पकड़े गए। खनिज से संबंधित कागजात न दिखा पाने पर इन ट्रकों को थाने में खड़ा कराया गया। चालकों और मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।