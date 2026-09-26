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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Five trucks seized for illegal mineral transport; FIR registered.

Mahoba News: अवैध खनिज परिवहन में पांच ट्रक पकड़े, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 26 Sep 2026 11:49 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:49 PM IST
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Five trucks seized for illegal mineral transport; FIR registered.
महोबा। पत्थरमंडी कबरई में अवैध खनिज परिवहन का खेल जारी है। संयुक्त टीम की जांच के दौरान गिट्टी लदे पांच ट्रक पकड़े गए। खनिज से संबंधित कागजात न दिखा पाने पर इन ट्रकों को थाने में खड़ा कराया गया। चालकों और मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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अवैध खनिज परिवहन रोकने के लिए जिले में आठ सदस्यीय टास्क समिति गठित है। एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय और सीओ रविकांत गोंड ने टीम का नेतृत्व किया। टीम ने 23 सितंबर को पत्थरमंडी कबरई में जांच अभियान चलाया था। खान निरीक्षक जितेश कुमार ने बताया कि राजस्व चोरी कर अवैध खनिज परिवहन हो रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
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