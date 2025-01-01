फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Spectators shed tears while watching the enactment of Ram's exile to the forest.

Mahoba News: राम वनवास लीला देख दर्शकों के छलके आंसू

Wed, 30 Sep 2026 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Spectators shed tears while watching the enactment of Ram's exile to the forest.
फोटो 29 एमएएचपी 19 परिचय-मेले में राम वनवास की लीला का मंचन करते कलाकार। संवाद
कुलपहाड़ (महोबा)। कस्बा कुलपहाड़ में चल रहे किशोरजू जल विहार मेले में सोमवार की रात राम वनवास लीला का मंचन किया गया। राम वनवास की लीला का मंचन देकर दर्शकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। देर रात कार्यक्रम देखने के लिए दर्शकों की भीड़ जुटी रही।
विज्ञापन

मेला मंच पर राम वनवास लीला के मंचन में दिखाया गया कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहले में भगवान राम को वनवास और दूसरे बेटे भरत को राजगद्दी। इसके बाद भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता वन के लिए चल देखे हैं। यह दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए।
विज्ञापन

मंचन में राम का अभिनय बृजेश तिवारी, कौशल्या का पूनम ठाकुर, कैकेयी का पायल कुशवाहा व मंथरा की भूमिका नीलम ने निभाई। इसके बाद इंद्रेश पदम और क्रांति माला के बीच जवाबी कीर्तन का मुकाबला हुआ। क्रांति माला ने गीत मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी... प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंद्रेश पदम ने काय को मर रई ऐसे वर के लाने... सुनाया। इस मौके पर संजीव कुमार, छोटू पाठक, अवधेश, राजा, महेंद्र, संतोष आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed