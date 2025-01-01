Mahoba News: राम वनवास लीला देख दर्शकों के छलके आंसू

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मेला मंच पर राम वनवास लीला के मंचन में दिखाया गया कि रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। पहले में भगवान राम को वनवास और दूसरे बेटे भरत को राजगद्दी। इसके बाद भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता वन के लिए चल देखे हैं। यह दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो गए।मंचन में राम का अभिनय बृजेश तिवारी, कौशल्या का पूनम ठाकुर, कैकेयी का पायल कुशवाहा व मंथरा की भूमिका नीलम ने निभाई। इसके बाद इंद्रेश पदम और क्रांति माला के बीच जवाबी कीर्तन का मुकाबला हुआ। क्रांति माला ने गीत मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल दी... प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता।इंद्रेश पदम ने काय को मर रई ऐसे वर के लाने... सुनाया। इस मौके पर संजीव कुमार, छोटू पाठक, अवधेश, राजा, महेंद्र, संतोष आदि मौजूद रहे।