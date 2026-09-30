Mahoba News: किसान का बेटा बना ग्राम पंचायत अधिकारी

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कजियाना निवासी कय्यूम खां किसान हैं और सीमित संसाधन के बीच परिवार का जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं। उनके बेटे समीर का ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन हुआ है। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बधाई दी। समीर की इस सफलता से परिजनों में जश्न का माहौल है।समीर ने बताया कि उनके बैच में 20 युवाओं की ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर तैनाती हुई है। उन्हें प्रथम तैनाती जनपद बरेली में मिली है। कहा कि नियमित रूप से मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता निश्चित मिलती हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता और पिता को दिया है।