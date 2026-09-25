Mahoba News: यमराज बनकर दौड़ रहीं बिना परमिट स्लीपर बसें

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बृहस्पतिवार को हुई स्लीपर बस में आग की घटना ने सभी झकझोर कर रख दिया है। शहर में बड़ी संख्या में बिना परमिट की निजी स्लीपर बसों का संचालन होता है। यह बसें शहर से विभिन्न स्थानों के लिए रवाना होती हैं। जगह-जगह टिकट बुकिंग के कार्यालय खुले हैं। शहर के डाक बंगला मैदान के पास, लवकुशनगर तिराहा व बाइपास मार्ग से इन बसों का संचालन किया जाता है। यहां बसें महोबा शहर के साथ ही कुलपहाड़, पनवाड़ी, चरखारी, मुस्करा से होते हुए गुजरती हैं। स्लीपर बसों में नीचे की साइड में डिकी व छत पर भारी मात्रा में लगेज भी ढोया जाता है।दिल्ली से आने वाला ज्यादातर लगेज इन्हीं स्लीपर बसों से शहर में आता है। बिना परमिट स्लीपर बसों का संचालन करने वाले बस माफियाओं का सिंडीकेट बड़ा है और दूर तक इसके तार जुड़े हैं। ऐसे में जिम्मेदार इन निजी स्लीपर बसों पर कार्रवाई करने की आमतौर पर हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इससे शहर में बिना परमिट के ही स्लीपर बसों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि बसों की नियमित चेकिंग की जा रही है। एक सप्ताह में तीन स्लीपर बसों को बंद किया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।