Mahoba News: सड़क दुर्घटनाओं में बालिका समेत छह घायल, दो रेफर
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
महोबा। जनपद में अलग-अलग स्थानों पर हुईं सड़क दुर्घटनाओं में बालिका समेत छह लोग घायल हो गए। कोतवाली क्षेत्र के बिलवई गांव निवासी राजेंद्र शुक्रवार की दोपहर बाइक से बेटी साधना (15) के साथ शहर में चल रहे कजली मेला देखकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते गड्ढे में बाइक चली जाने से बालिका गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसे परिजनों ने अचेत अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पिता ने बताया कि खरीदारी का सामान गिरते समय उसके पकड़ने पर बेटी बाइक से गिरकर घायल हो गई। इसी तरह सोहरयाव निवासी आशारानी, सिचौरा निवासी सतेंद्र, चुरबरा निवासी कालीचरन, पठा निवासी कस्तूरी व कल्याण सागर निवासी माया अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां सतेंद्र और कालीचरन की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। (संवाद)
विज्ञापन