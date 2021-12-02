Mahoba News: मृतकों की पहचान के लिए पुलिस टीम रवाना

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ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीवर बस में आग लगने से नौ यात्रियों की मौत होने और कई के घायल होने पर बृहस्पतिवार को महोबा पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के लिए टीम रवाना की है। जो मृतकों की पहचान व घायलों की मदद करेगी। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि वह जेवर थाना पुलिस से लगातार संपर्क में है। महोबा से एक विशेष पुलिस टीम को ग्रेटर नोएडा भेजा गया है। ताकि, पीड़ित परिवारों और महोबा के यात्रियों को हर संभव मदद मिल सके।