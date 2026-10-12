Mahoba News: डिवाइडर में कट के लिए सड़क पर उतरे लोग, डेढ़ घंटे बाईपास पर लगाया जाम

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इससे नाराज मोहल्लेवासियों ने रविवार को बाईपास मार्ग पर जाम लगा दिया। करीब डेढ़ घंटे तक चले जाम में सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। कई रोडवेज बसें भी फंस गईं। शहर में चरखारी बाईपास मार्ग को फोरलेन के रूप में विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से चौड़ीकरण कराया जा रहा है। सड़क के बीच में डिवाइडर बनाया जा रहा है लेकिन मोहल्ला धुबियानापुरा को जोड़ने वाले मार्ग के सामने कट नहीं छोड़ा गया है।इससे मोहल्ले के लोगों को आवागमन में परेशानी होने की आशंका है। इसी समस्या को लेकर रविवार को लोग आक्रोशित हो गए और सुबह 11 बजे सड़क पर जाम लगाकर डिवाइडर में कट देने की मांग की। मोहल्लेवासी नरेंद्र कुमार, अनुज, मिथलेश, विपुल, जयनारायण, कुलदीप सोनी, आकाश श्रीवास आदि ने बताया कि उनके मोहल्ले की सड़क पुराने इलाहाबाद बैंक की ओर जाती है। इसी रास्ते से लोग बाजार व अस्पताल पहुंचते हैं। बच्चों का भी इसी मार्ग से स्कूल आना-जाना होता है।डिवाइडर बनने के बाद रास्ता बंद होने से उन्हें पहले परमानंद चौराहे तक जाना पड़ेगा। वहां से घूमकर बाजार और शहर के मुख्य मार्ग पर पहुंच सकेंगे। इससे समय व दूरी बढ़ेगी। जाम की सूचना पर यातायात प्रभारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया लेकिन मोहल्लेवासी कट देने की मांग पर अड़े रहे। बाद में नायब तहसीलदार विवेक तोमर ने लोगों की समस्या सुनी। उन्होंने समस्या के समाधान का भरोसा दिया जिसके बाद करीब साढ़े 12 बजे जाम खोला गया।