Mahoba News: बारिश के दौरान भ्रमणशील रहे अफसर
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
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महोबा। जिलाधिकारी प्रभास कुमार ने शनिवार की शाम सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बाढ़ व आपदा के संबंध में बैठक की। डीएम ने महोबा के अंतर्गत आने वाले सभी अधिशासी अभियंताओं के कार्यक्षेत्र पर चर्चा की। साथ ही केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में सभी बांधों और तालाबों की स्थिति का जायजा लिया गया। संबंधित अधिशासी अभियंताओं ने बताया कि जनपद में बाढ़ की स्थिति सामान्य है। डीएम ने निर्देश दिए कि जिले में बारिश होने पर सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमणशील रहें। बैठक में सिंचाई प्रखंड महोबा के एक्सईएन मोतीलाल, केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के एक्सईएन एनके जड़िया, अखिलेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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