Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Odd-semester examinations will now be held from November 25.

Mahoba News: अब 25 नवंबर से होंगी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं

Fri, 06 Nov 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Odd-semester examinations will now be held from November 25.
महोबा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की स्नातक और स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनपद में संचालित 23 निजी व चार राजकीय महाविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से संबद्ध हैं।
विज्ञापन

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में स्नातक और स्नातकोत्तर पांचवें, सातवें व नौवें सेमेस्टर की परीक्षा 17 नवंबर से कराए जाने की अनंतिम समय सारिणी जारी की थी। अब विश्वविद्यालय की ओर से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से कराए जाने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक राजबहादुर ने आदेश जारी कर बताया कि संस्थागत, व्यक्तिगत, बैक पेपर और श्रेणी सुधार की परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर कॉलेजों व विभागों को भेज दिया है।
विज्ञापन

विषम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रश्नपत्र की तिथि अथवा अन्य कोई विसंगति होने पर ई-मेल या प्रत्यावेदन से आपत्ति मांगी गईं है। जो आपत्तियां आएंगी, उनका निस्तारण किया जाएगा। परीक्षा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराई जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed