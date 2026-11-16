Mahoba News: हाईवे पर खराब डंपर से टकराई बाइक, युवक की मौत

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थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि डंपर खराब होने से चालक और परिचालक डंपर को छोड़कर चले गए थे। सामने से अन्य वाहनों की तेज रोशनी से संभवत: बाइक सवार को डंपर नजर नहीं आया और वह टकरा गया। उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार में भाई अमित, मां सुषमा और दो बहनें हैं। चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।महिला समेत पांच घायलमहोबा। सड़क हादसों में महिला समेत पांच लोग घायल हो गए। मोहल्ला सत्तीपुरा निवासी प्रदीप (25) रविवार रात बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में एकाएक आए अन्ना जानवर से बाइक टकरा गई। इससे वह घायल हो गया। गांधीनगर निवासी देवेंद्र, बारीगढ़ निवासी कालीचरन, खरेला निवासी राजकुमार और सुगिरा निवासी राममूर्ति (62) अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए। (संवाद)