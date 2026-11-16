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Mahoba News: अनारक्षित ट्रेनों में एक दिसंबर से मिलेगा पैक्ड फूड

Mon, 16 Nov 2026 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:33 PM IST
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Packed food will be available on unreserved trains starting December 1st.
-ठेका लेने वाली फर्म रेलवे से तय दरों पर पैक्ड व शील्ड खानपान की करेंगी बिक्री
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। रेल मंडल से चलने वाली 37 अनारक्षित ट्रेनों (मेमू) में एक दिसंबर से पैक्ड फूड मिलेगा। इसमें रेलवे स्टेशन महोबा से गुजरने वाली अनारक्षित ट्रेनें भी शामिल रहेंगी। ठेका लेने वाली फर्म रेलवे की ओर से तय दरों पर पैक्ड खान-पान की बिक्री करेगी।
उत्तर-मध्य रेलवे मंडल झांसी के विभिन्न स्टेशनों से मेमू का संचालन होता है। इनसे रोजाना हजारों यात्री आवागमन करते हैं। अब तक इन ट्रेनों में अवैध वेंडर ही चाय-पानी, नाश्ता आदि की बिक्री करते हैं। इससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ की आशंका बनी रहती है। इन पर अंकुश लगाने के लिए रेल मंडल प्रशासन ने अधिकृत पैक्ड फूड की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था एक दिसंबर से चालू हो जाएगी। इन मेमू में खानपान की बिक्री पैक्ड व शील्ड होगी। सीनियर डीसीएम अमन वर्मा ने बताया एक दिसंबर से 37 ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था शुरू होगी।
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इन ट्रेनों में होगी व्यवस्था शुरू
ट्रेन संख्या 64613 झांसी-बांदा, ट्रेन संख्या 64611 झांसी-मानिकपुर, ट्रेन संख्या-64616 झांसी-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64615 ललितपुर-झांसी, ट्रेन संख्या 64614 बांदा-झांसी, ट्रेन संख्या 64609 खजुराहो-झांसी, ट्रेन संख्या 64610 झांसी-खजुराहो, ट्रेन संख्या 64647 खजुराहो-ललितपुर, ट्रेन संख्या 64645 खजुराहो-चित्रकूट, ट्रेन संख्या 64650 खजुराहो-महोबा, ट्रेन संख्या 64648 ललितपुर-खजुराहो, ट्रेन संख्या 64649 महोबा-खजुराहो आदि ट्रेनों में कैटरिंग की व्यवस्था की जाएगी।
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