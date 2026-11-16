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Mahoba News: बुंदेली संस्कृति व आतिथ्य के कायल हुए दक्षिण कोरियाई दल के सदस्य

Mon, 16 Nov 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:31 PM IST
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Members of the South Korean delegation charmed by Bundeli culture and hospitality
फोटो 16 एमएएचपी 02 परिचय-द​क्षिण कोरियाई दल के सदस्य को सामाजिक सेवा प्रमाण पत्र देते अध्यक्ष म
महोबा। तहसील चरखारी के काकुन गांव स्थित स्वामी शांतानंद सरस्वती विद्या मंदिर में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया से आए नौ सदस्यीय दल का सम्मान कर विदाई दी गई। बुंदेली परंपरा के अनुसार तिलक व माल्यार्पण कर अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया।
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मैत्री कार्यक्रम के सहयोग से पिछले चार सालों से भारत भ्रमण पर आ रहा यह दल बुंदेलखंड की संस्कृति, खानपान, योग व लोक परंपराओं से रूबरू हो रहा है। तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगोली, पेंटिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बुंदेली सभ्यता की झलक दिखाई। अरहर की दाल, आंवला की चटनी, दूध, दलिया समेत विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का दक्षिण कोरियाई मेहमानों ने स्वाद लिया।
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मुकुंद फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दल को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंट किए। सदस्यों को सामाजिक सेवा प्रमाणपत्र भी सौंपे गए। कोरियाई मेहमानों ने गांव के आतिथ्य और बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। काशी योग एवं मूल्य शिक्षा संस्था वाराणसी के डॉ. धर्मेंद्र मिश्रा की पहल पर हुए आयोजन में निदेशक मयंक त्रिपाठी, प्रधानाचार्य कुलदीप मिश्रा, दीप्ति तिवारी आदि रहे।
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