Mahoba News: बुंदेली संस्कृति व आतिथ्य के कायल हुए दक्षिण कोरियाई दल के सदस्य

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मैत्री कार्यक्रम के सहयोग से पिछले चार सालों से भारत भ्रमण पर आ रहा यह दल बुंदेलखंड की संस्कृति, खानपान, योग व लोक परंपराओं से रूबरू हो रहा है। तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगोली, पेंटिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बुंदेली सभ्यता की झलक दिखाई। अरहर की दाल, आंवला की चटनी, दूध, दलिया समेत विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का दक्षिण कोरियाई मेहमानों ने स्वाद लिया।मुकुंद फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दल को अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न भेंट किए। सदस्यों को सामाजिक सेवा प्रमाणपत्र भी सौंपे गए। कोरियाई मेहमानों ने गांव के आतिथ्य और बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए उसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया। काशी योग एवं मूल्य शिक्षा संस्था वाराणसी के डॉ. धर्मेंद्र मिश्रा की पहल पर हुए आयोजन में निदेशक मयंक त्रिपाठी, प्रधानाचार्य कुलदीप मिश्रा, दीप्ति तिवारी आदि रहे।