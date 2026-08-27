Mahoba News: ट्रैक दोहरीकरण के लिए ली जाएगी बरेंडा बुजुर्ग मौजा की जमीन

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उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में झांसी-खैरार-मानिकपुर व खैरार-भीमसेन रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना का काम चल रहा है। इस परियोजना के लिए तहसील कुलपहाड़ क्षेत्र में स्थित बरेंडा बुजुर्ग गांव की 0.1366 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किए जाने को रेलवे की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया। झांसी-मानिकपुर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम पूरा होने से रेलवे स्टेशन महोबा से गुजरने वाली ट्रेनों में सवार होने वाले यात्रियों को आवाजाही में आसानी होगी।आगामी समय में ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी। रेलवे की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) अजीत सिंह यादव की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। अब जल्द ही ट्रैक दोहरीकरण के लिए चिह्नित भूमि पर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।