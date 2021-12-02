Mahoba News: तेज धूप के साथ बढ़ी उमस, 36 डिग्री पहुंचा तापमान

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एक सप्ताह पहले तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। जनपद में बारिश का सिलसिला थमने से अब मौसम साफ हो गया है। रविवार को सुबह से ही धूप ने असर दिखाना शुरू कर दिया। दोपहर के समय धूप और तेज हो गई। ऐसे में दिन में तेज धूप अब भी गर्मी का एहसास करा रही है। मौसम के जानकारों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। इस दौरान मौसम का अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।वहीं, आर्द्रता 48 फीसदी व हवाओं की रफ्तार आठ किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। रविवार को दिन और रात के तापमान में करीब 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। उधर, कृषि विज्ञान केंद्र बेलाताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रजनीश मिश्रा का कहना है कि अगले दो दिन तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। पुरवा हवाओं के प्रभाव से बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। हालांकि, बारिश की संभावना नहीं है। बादलों की मौजूदगी से तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। संवाद